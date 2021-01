Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Pkw aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe (ots)

Am Montagabend rutschte ein 67-Jähriger mit seinem Pkw bei Großvillars aufgrund von Glätte von der Fahrbahn.

Nach derzeitigen Kenntnissen fuhr der Pkw-Fahrer gegen 17:30 Uhr auf der Landstraße 1103 in Richtung Bretten. Aufgrund von Glätte kam er am Kreisverkehr an der Abfahrt Bretten von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Lediglich ein Verkehrsschild wurde umgefahren.

