Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneut mutwillige Sachbeschädigung am Lost-Place Staudenhof

Mauel (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 18. Februar 2021 ------------------------------------------------------------

Wie der Polizeiinspektion Prüm bekannt wurde, haben bislang noch unbekannten Täter ihrer Zerstörungswut erneut freien Lauf gelassen und am Abend des 17.02.2021 Beschädigungen an mehreren Gebäuden des Staudenhofs in Mauel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, verursacht. Hierbei wurde mittels Werkzeug die Außenfassade des Jagdgebäudes sowie die Abdeckung eines dort befindlichen Brunnens beschädigt. Des Weiteren wurden dort befindliche Ruinen unberechtigter Weise betreten, welche mittels baulichen Mitteln abgesperrt waren. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurden eingeleitet. Die Polizeiinspektion Prüm erbittet nun sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder gar Tätern per Telefon 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de . Hierbei möchte die Polizei nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass die verlassenen Gebäude des Staudenhofs akut einsturzgefährdet sind und ein unberechtigtes Betreten dieser zu lebensbedrohlichen Situationen führen kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell