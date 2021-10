Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochumer Kindergarten

Bochum (ots)

Am gestrigen 26. 10. wurde der Polizei ein Einbruch in einen Bochumer Kindergarten am Birkhuhnweg gemeldet.

Unbekannte hatten sich in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober (17.30-06.30 Uhr) gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft.

Zur Tatbeute liegen noch keine Informationen vor.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

