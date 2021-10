Polizei Bochum

POL-BO: Sichern Sie Ihr Zuhause! Aktionstag "Riegel vor" am 30. Oktober im Ruhr Park Bochum

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum (ots)

Das Polizeipräsidium Bochum lädt am kommenden Samstag, 30. Oktober 2021, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zum Aktionstag "Riegel vor" in das Einkaufszentrum Ruhr Park in Bochum (Haupteingang) zu einer Informationsveranstaltung ein.

Präventionsspezialistinnen und -spezialisten der Polizei zeigen am Infomobil Sicherungsmöglichkeiten für Mieterinnen und Mieter sowie Haus- oder Wohnungsbesitzerinnen und -besitzer.

Hier können Interessierte alles rund um die Sicherung von Fenstern und Türen erfahren. Egal ob mechanische Sicherungen, Alarmanlagen oder Smart Home - sämtliche Möglichkeiten werden aufgezeigt und erläutert.

Außerdem wird vor Ort eine Beratung zu den Themen "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen" im Rahmen der Aktion "Sicher im Alter" und der landesweiten Kampagne "Mach dein Passwort stark" durchgeführt.

Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, kann sich auch bei der Polizei unter der Rufnummer 0234-909-4040 einen individuellen Beratungstermin geben lassen.

Unserer Expertinnen und Experten kommen auch gerne zu Ihnen nach Hause, um dort vor Ort eine kostenlose Sicherheitsberatung durchzuführen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell