Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 19.12.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kennzeichen gestohlen

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Aurich/Sandhorst in der Straße Hinter Eschen zum Diebstahl zweier Kennzeichen. Betroffen waren hier ein VW Multivan sowie ein VW Polo. Zeugen, welche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/606-215 zu melden.

Aurich - PKW-Reifen zerstochen

Am Samstag, im Zeitraum von ca. 03:00 Uhr bis ca. 11:45 Uhr, wurde in der Straße Nee Streek in Aurich/Tannenhausen ein Reifen eines Audis zerstochen. Der PKW war zum Tatzeitpunkt auf einer Parkfläche vor einem Wohnhaus abgestellt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter Tel. 04941/606-215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Streifenwagen beschädigt

Am Samstagabend, in der Zeit von 23:00 Uhr bis ca. 23:20 Uhr, befanden sich Kräfte der Polizei Aurich auf Grund eines dortigen Einsatzes in der Auricher Innenstadt/Marktpassage. Der Funkstreifenwagen wurde am Georgswall/Ecke Marktpassage abgestellt und der Einsatzort fußläufig aufgesucht. Bei der Rückkehr zum Streifenwagen mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass beide Außenspiegels des Streifenwagens beschädigt wurden. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/606-215 zu melden.

Wiesmoor - Betrunken mit PKW gefahren

Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, erregte ein 28jähriger Golffahrer das Interesse einer zivilen Funkstreifenbesatzung der Polizeistation Wiesmoor. Der Mann fuhr dem Streifenwagen im Bereich der Hauptstraße in Wiesmoor zunächst sehr dicht auf, nach Abbiegen auf die Oldenburger Straße nutzte der PKW-Führer die Gelegenheit zum Überholen und fuhr mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Rtg. Remels. Nach anfänglicher Missachtung der Anhaltesignale konnte der Fahrzeugführer im Amselweg gestellt werden. Im Rahmen der nun folgenden Kontrolle wurde bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,6 Promille festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe, Einziehung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr waren die Folge.

Wiesmoor - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagvormittag, in der Zeit von 10:20 Uhr bis 11:00 Uhr, wurde an der Hauptstraße in Wiesmoor, Parkstreifen gegenüberliegend der Zufahrt zum Kaufhaus Behrends, ein ordnungsgemäß abgestellter, grauer VW Golf mit Städtekennung Leer am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter Tel. 04944/914050 zu melden.

Ihlow - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 65jähriger Wolfsburger mit seinem PKW VW Tiguan an der Anschlussstelle Riepe, aus Rtg. Emden kommend von der BAB A31 ab und beabsichtigte von der Autobahnabfahrt nach links auf die Friesenstraße in Rtg. Riepe abzubiegen. Hierbei übersah er den PKW Ford Focus eines 18jährigen aus Uplengen, welcher die Friesenstraße aus Rtg. Riepe kommend in Fahrtrichtung Oldersum befuhr, es kam zum Unfall. In Folge des Zusammenstoßes wurden sowohl der 65jährige als auch seine 63jährige Beifahrerin als auch der 18jährige und sein 21jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden durch drei eingesetzte Rettungswagen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten PKW mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000,- EUR geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste zeitweise die gesamte Fahrbahn gesperrt werden. Die Maßnahmen waren gegen 20:30 Uhr beendet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Körperverletzung

Zu wechselseitigen Körperverletzungen kam es am späten Samstagabend in einer Wohnung in Wittmund. Hier gerieten drei Männer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Diese eskalierte dahingehend, dass zwei 25jährige Wittmunder sich mit den Händen an den Kopf schlugen. Ein weiterer 33jähriger Wittmunder wollte scheinbar den Streit unterbrechen, allerdings bedrohte er einen der anderen Männer jedoch mit einem Rasiermesser. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - Taschendiebstahl

Am Samstagnachmittag kam es in einem Einzelhandelsgeschäft zu einem Diebstahl. Einer 74jährigen Wittmunderin wurde aus ihrer Tasche ihre Geldbörse samt Inhalt entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Taschendieben, die insbesondere das Gedränge und die Ablenkung beim Einkauf in der Vorweihnachtszeit ausnutzen.

Leerhafe - Brand in Garage

Schreck in der Morgenstunde für einen 37jährigen Mann aus Leerhafe, als ihn sein Nachbar am Sonntagmorgen darauf aufmerksam macht, dass es in seiner Garage brennt. Hier waren aus bislang unbekannter Ursache diverse Gegenstände in Brand geraten. Es entstand allerdings kein Gebäudeschaden, da der Eigentümer ausreichend eigene Löschmittel zur Verfügung hatte. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr aus Leerhafe musste lediglich noch etwas nachlöschen und durchlüften. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Wittmund - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Wittmund, Am Schützenplatz, zu einer Sachbeschädigung am Pkw. Hier wurden insgesamt drei Reifen an einem auf einem Grundstück abgestellten Hyundai zerstochen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen, Tel. 04462-9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Betrunken LKW angefahren

Am späten Samstagnachmittag wollte ein 49jähriger Fahrzeugführer rückwärts mit seinem Pkw aus einer Parklücke an einem Blumengeschäft am Wittmunder Marktplatz ausfahren und übersah hierbei einen hinter ihm stehenden Lkw. Durch den Zusammenstoß entstand leichter Sachschaden. Bei der Aufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

