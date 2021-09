Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

Bad Hönningen (ots)

Der 21-jährige Beschuldigte aus Bad Hönningen entwendete in einem Bad Hönninger Supermarkt zwei Kisten Wasser und entleerte die Flaschen in der Nähe des Einkaufsmarktes. Vermutlich hatte er die Absicht, im Anschluss die entwendeten Getränkekisten am Pfandautomaten wieder einzulösen. Während des Entleerens der Flaschen wurde von einem Mitarbeiter gesehen, der dann den Mann ansprach und die Polizei alarmierte.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell