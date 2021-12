Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Lack zerkratzt +++ Marienhafe - Unfallflucht +++ Großefehn - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Lack zerkratzt

Ein schwarzer Peugeot 308 ist im Langfeldweg in Aurich zerkratzt worden. Unbekannte beschädigten mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Fahrertür. Der Tatzeitraum ist Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Hinweise auf einen Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Unfallflucht

Vergangene Woche kam es in Marienhafe zu einer Unfallflucht. Zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz in der Rosenstraße gegen einen Ford Focus. Der Ford wurde vorne links beschädigt. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Großefehn - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Mittegroßefehn sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr war ein 41 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Schmiedestraße unterwegs und wollte auf die Auricher Landstraße fahren. Hierbei übersah der Lkw-Fahrer offenbar eine von links kommende 37-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Der 41-Jährige und die 37-Jährige wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war in dem Bereich bis etwa 17 Uhr gesperrt.

