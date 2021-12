Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Radfahrerin verletzt +++ Wittmund - Spiegelunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Radfahrerin verletzt

Bei einem Unfall in Wittmund ist eine 31 Jahre alte Radfahrerin verletzt worden. Auf der Straße Am Ostermoor fuhr gegen 17.40 Uhr ein 29 Jahre alter Mercedes-Fahrer in Richtung Esenser Straße. Beim Abbiegen übersah er nach ersten Erkenntnissen die von rechts kommende Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Wittmund - Spiegelunfall

Auf der Blersumer Straße in Wittmund kam es am Montag zu einem Spiegelunfall. Eine 60 Jahre alte Frau fuhr gegen 15.45 Uhr mit ihrem grauen Opel in Fahrtrichtung Esens, als ihr in Blersum, Höhe Hattersumer Straße, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam und ihren Außenspiegel touchierte. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04971 926500.

