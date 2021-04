Polizei Paderborn

POL-PB: 13-jähriger Radfahrer verletzt

Paderborn-Sennelager (ots)

(mb) Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bielefelder Straße hat sich ein 13-jähriger Radler am Dienstag Verletzungen zugezogen.

Der Junge radelte gegen 15.00 Uhr verbotswidrig auf dem linken Geh- und Radweg in Richtung Hövelhof. Aus der Einmündung Thunemühle wollte ein 59-jähriger BMW-Fahrer auf die Bielefelder Straße abbiegen. Als der Radler den Einmündungsbereich passieren wollte, kam es zur Kollision und der Junge stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer gab an, den Radfahrer übersehen zu haben.

