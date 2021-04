Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kindertagesstätte

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Am Wochenende ist in eine KiTa an der Bahnhofstraße eingebrochen worden.

Zwischen Freitagnachmittag (09.04.2021) und Montagmorgen drangen der oder die Täter durch ein Fenster ins Souterrain ein. Sie suchten in mehreren Räumen nach Wertsachen und entwendeten zwei Bluetooth-Lautsprecher sowie eine Digitalkamera.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell