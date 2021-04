Polizei Paderborn

POL-PB: 81-jähriger Elektroradfahrer schwer verletzt

Delbrück-Ostenland (ots)

(mb) Bei der Kollision mit einem Auto auf der Wittendorfer Straße hat ein 81-jähriger E-Bike-Fahrer am Dienstagvormittag schwere Verletzungen erlitten.

Der Pedelecfahrer fuhr gegen 11.30 Uhr auf dem Radweg an der Wittendorfer Straße zur Mühlensenner Straße. Beim Überqueren der Mühlensenner Straße, um den Radweg auf der anderen Straßenseite zu erreichen, missachtete der 81-Jährige die Vorfahrt eines aus Richtung Ostenland kommenden VW-Golf-Fahrers (47). Der Autofahrer versuchte vergeblich auszuweichen und den Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern. Bei der Kollision mit dem Kombi prallte der unbehelmte Senior gegen die Frontscheibe, stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell