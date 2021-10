Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.10.2021:

Peine (ots)

Anhaltende Streitigkeiten

Dauerhafte Streitigkeiten zwischen zwei Familien beschäftigten die Peiner Polizei am 05.10. wiederholt. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten wechselnde Mitglieder zweier Familien in der Jägerstraße immer wieder aneinander. Die Auseinandersetzungen spielten sich auch auf der Straße ab, so dass mehrfach Polizeikräfte zur Schlichtung anrücken mussten. Bei den Handgreiflichkeiten wurden mehrere Personen verletzt, die sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben wollten.

