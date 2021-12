Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallbeteiligter wird gesucht +++ Wittmund - Autos stießen frontal zusammen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallbeteiligter wird gesucht

In der Burgstraße in Esens stießen am Mittwoch gegen 11.20 Uhr ein weißer VW Golf 6 und ein silberner Kombi zusammen. Es entstand Sachschaden. Nach dem Unfall haben sich die beiden Autofahrer zwar unterhalten, jedoch weder Personalien ausgetauscht, noch Details zum Kennzeichen oder Fahrzeug notiert. Um eine Schadensregulierung zu ermöglichen, bittet die Polizei Esens um Hinweise auf den Fahrer des silbernen Kombi unter Telefon 04971 926500.

Wittmund - Autos stießen frontal zusammen

In Wittmund kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war gegen 10.45 Uhr ein 84 Jahre alter VW-Fahrer aus Wittmund auf der Bundesstraße unterwegs und wollte nach links in den Dohuser Weg abbiegen. Hierbei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden 32-jährigen BMW-Fahrer aus Cuxhaven zusammen. Der VW-Fahrer wurde schwer, der BMW-Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

