POL-ME: Zwei Personen bei Abbiegeunfall schwer verletzt - Velbert - 2110019

Am Montagnachmittag (4. Oktober 2021) kam es an der Siebeneicker Straße in Velbert-Neviges zu einem Autounfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war gegen 15:10 Uhr ein 52 Jahre alter Mann aus Unna mit seinem Mazda über die Straße "Ibacher Mühle" in Richtung Siebeneicker Straße gefahren. Als er dort nach links abbog, missachtete er den vorfahrtberechtigten BMW einer 20-jährigen Frau aus Wiehl, die dort gerade in Richtung Wuppertal unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei in dem BMW die 20-jährige Wiehlerin wie auch ein 22-jähriger Mitfahrer aus Wuppertal schwer verletzt wurden. Zeugen wählten umgehend die 112, kurz darauf wurden die beiden schwer Verletzten mit je einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mazda blieb glücklicherweise unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Autos wurden daraufhin abgeschleppt. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme.

