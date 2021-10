POL-ME: Junger Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt - Velbert - 2110018

Polizei Mettmann

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend (4. Oktober 2021) bei einem Verkehrsunfall auf der Rottberger Straße in Velbert schwer verletzt worden.

Das war geschehen:

Ein 21-jähriger Velberter war gegen 21.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der A 44 aus Richtung Velbert unterwegs und fuhr an der Ausfahrt Langenberg von der Autobahn ab. Als er vom Ausfädelungsstreifen nach links auf die Rottberger Straße abbiegen wollte, kollidierte sein Fahrzeug mit einem geradeausfahrenden Motorrad der Marke KTM. Der 18-jährige Motorradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrer gaben an, dass sie bei Grün in den Kreuzungsbereich gefahren seien. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von rund 15.000 Euro.

Aufgrund der widersprüchlichen Schilderungen zum Unfallhergang bittet die Polizei in Velbert um Hinweise von Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Die Polizei in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

