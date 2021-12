Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Aufgedeckt

Kehl (ots)

Bei einer Gaststättenkontrolle am Donnerstag in der Allensteinerstraße ist ein mutmaßlicher Angestellter in das Visier der Beamten des Polizeireviers Kehl geraten. Der Mann legte den Polizisten ein ausländisches Ausweisdokument vor, welches sich nach eingehender Prüfung als Fälschung herausstellte. Ferner konnte der Kontrollierte weder einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorweisen. Überdies gehen die Gesetzeshüter auch dem Verdacht einer möglichen Schwarzarbeit nach. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Urkundenfälschung ermittelt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell