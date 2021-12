Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Altschweier - Verkehrsunfall zieht zwei Verfahren nach sich

Bühl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in der Bühlertalstraße. Ein Audi-Fahrer musste bei einem Abbiegevorgang gegen 17:45 Uhr verkehrsbedingt halten, was die nachfolgende 77-jährige VW-Fahrerin vermutlich zu spät erkannte. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zudem festgestellt, dass der Fahrer des Audis nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Während die Unfallverursacherin nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren erwartet, erhält der 48-jährige Mann eine Strafanzeige.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell