Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Warnung vor Schockanrufen

Mittelbaden (ots)

Mit erfundenen Geschichten, welche über das Telefon verbreitet werden, sorgen Betrüger aktuell unter anderem in Oppenau und Bad Griesbach für Aufregung. Bei den sogenannten "Schockanrufen" melden sich angebliche Ärztinnen und Ärzte, die den Angerufenen weismachen wollen, dass ein naher Verwandter medizinische Probleme hätte und schnellstens Medikamente benötigen würde. Für die Beschaffung der medizinisch notwendigen Mittel würde nun Geld benötigt werden. Die Betrüger zielen allerdings nur darauf ab, die auserwählten Opfer unter Druck zu setzen und ihnen Geld aus der Tasche zu locken. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und gibt folgende Verhaltenstipps: - Beim kleinsten Zweifel bei dem angeblich verletzten Familienmitglied anrufen - Kein Bargeld an unbekannte 'Kuriere' aushändigen - Nicht mit Unbekannten zum Geldautomaten gehen - Keine Namen oder verwandtschaftlichen Beziehungen am Telefon preisgeben - Beim geringsten Verdacht sofort die Polizei informieren - Wählen Sie die 110! /ma

