Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Ölfilm

Lichtenau (ots)

Ein Ölfilm im Rheinniederungskanal im Bereich "Taubenau" hat am Donnerstagvormittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Die Wehrleute aus Lichtenau haben unweit der Einleitung in den Kanal sowie bei der Brücke zur K3744 eine Ölsperre eingerichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Substanz bei Reparaturarbeiten an einem Fahrzeug ausgetreten und aufgrund der Regenfälle in den letzten Tagen über die Oberflächenkanalisation in den Rheinniederungskanal geflossen sein. Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau und des Fachbereiches "Gewerbe/Umwelt" haben gegen den mutmaßlich Verantwortlichen Ermittlungen wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung eingeleitet.

