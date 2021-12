Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fußgängerin von Auto erfasst

Bühl (ots)

Ein 78 Jahre alte Fußgängerin ist am frühen Donnerstagabend am Fußgängerüberweg in der Rheinstraße von einem Auto erfasst und durch die Kollision schwer verletzt worden. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Seniorin den Überweg in Richtung Thomas-Mann-Straße queren, als sie gegen 17:10 Uhr mit dem herannahenden Opel eines 82-Jährigen kollidierte. Der mutmaßliche Unfallverursacher dürfte unverletzt geblieben sein.

