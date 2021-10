Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Eigentümer von zwei Fahrrädern, die auf gestohlenem Anhänger gefunden wurden

Altentreptow (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.10.2021 wurde die Polizei durch einen Zeugen zu einem gegenwärtigen Fahrraddiebstahl in die Gartenstraße in Altentreptow gerufen.

Demnach habe ein Anwohner gegen 03:20 Uhr beobachtet, dass eine unbekannte Person ein Fahrrad in der Gartenstraße entwendet und auf einen Kfz-Anhänger verladen habe. Der Tatverdächtige konnte nicht näher beschrieben werden. Das durch den Anrufer beschriebene Tatfahrzeug, ein silberfarbener Audi, und der Anhänger wurden durch die eingesetzten Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow verlassen aufgefunden. Eine Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Täter durch Beamte umliegender Polizeidienststellen sowie eines Fährtensuchhundes des Landesbereitschaftspolizeiamtes verlief ohne Erfolg.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Anhänger nach einer Diebstahlshandlung zur Fahndung ausgeschrieben war, da dieser im Sommer diesen Jahres entwendet wurde. Neben der kriminaltechnischen Untersuchung des Fahrzeuggespanns durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg, wurden im Laufe des gestrigen Tages zudem umfangreiche Ermittlungen zum Besitzer des Audi geführt.

Auf dem Kfz-Anhänger stellten die Beamten u.a. zwei Fahrräder der Marke "KTM" sowie diverse Werkzeuge und Baumaterialien fest. Im Audi fanden die Beamten verschiedene Werkzeuge, Gartengeräte sowie geringe Mengen Betäubungsmittel und Konsumutensilien. Sowohl das Fahrzeuggespann als auch alle darin aufgefundenen Gegenstände und Betäubungsmittel wurden für das Ermittlungsverfahren sichergestellt.

Bei den auf dem Kfz-Anhänger aufgefunden Fahrrädern der Marke "KTM" handelt es sich zum einen um ein schwarzes Damenfahrrad und zum anderen um ein schwarzes Herrenfahrrad. Derzeit besteht der Verdacht, dass diese zuvor gestohlen wurden. Die Polizei sucht daher nach den Eigentümern der Räder und bitte diese, sich bei der Kriminalkommissariatsaußenstelle Altentreptow unter 03961-2578 241 zu melden.

Personen, die darüber hinaus sachdienliche Hinweise zu den Diebstahlshandlungen oder einer tatverdächtigen Person geben können, richten diese bitte ebenfalls an o.g. Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell