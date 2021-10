Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: 14-Jähriger ohne Fahrerlaubnis bei Verkehrsunfall verletzt

Waren (Müritz) (ots)

Am 20.10.2021 kam es gegen 15:50 Uhr in Eldenholz bei Waren (Müritz) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Leichtkraftrad, bei dem der Mopedfahrer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 35-jähriger Transporterfahrer die Eldenholzer Hauptstraße in Richtung Bundesstraße 192. Beim Einbiegen nach links in eine Nebenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 14-jährigen Mopedfahrer. Hierbei wurden beide Fahrzeuge beschädigt und der 14-Jährige zog sich Verletzungen am Bein zu. Zur Behandlung musste er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch die Beamten des Polizeihauptreviers Waren wird der Sachschaden, der durch den Vorfahrtsfehler verursacht wurde, auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der 14-jährige, deutsche Staatsbürger nicht zum Führen eines Kraftfahrzeugs berechtigt und das Moped nicht zugelassen war.

Gegen beide Fahrzeugführer ermittelt nun die Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren. Einerseits wird dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung durch den Transporterfahrer, andererseits dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz durch den Jugendlichen nachgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell