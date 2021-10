Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Gerüstbauteile von Firmengelände gestohlen

Malchin (ots)

In den Nachtstunden vom 19.10.2021 zum 20.10.2021 wurden von einem Firmengelände am Fuhrtsberg in Malchin Gerüstbauteile im Wert von 2500 EUR gestohlen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das umfriedete Gelände und entwendeten zahlreiche Fußstützen und Rüstungsrahmen eines Baugerüstes. Ersten Hinweisen zufolge könnte sich die Tat in den Abendstunden des 19.10.21 ereignet haben. Demnach hätte ein Zeuge drei, vermutlich männliche Personen auf dem Gelände gesehen, die sich anschließend mit einem schwarzen Transporter über die Gielower Chaussee in Richtung Gielow entfernt haben.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht. Wer in der Tatnacht in Tatortnähe ebenfalls auffällige Beobachtungen gemacht hat, Angaben zu den Personen, zu dem Fahrzeug oder zum Verbleib des Diebesgutes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell