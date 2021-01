Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 21.01.2021 Verkehrsunfall mit Linienbus und zwei verletzten Personen

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfall mit Linienbus, Ort: Wiesbaden, Saarstraße / Erich-Ollenhauer-Straße, Zeit: Donnerstag, 21.01.2021, 17.10 Uhr

(akl) Am Donnerstag kam es gegen 17.10 Uhr an der Kreuzung Erich-Ollenhauer-Straße / Saarstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein Linienbus befuhr die Erich-Ollenhauer-Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Gräselberg und soll nach Angaben von Zeugen bei Rotlicht in die Kreuzung zur Saarstraße eingefahren sein. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem grauen Audi eines 22-jährigen Wiesbadeners, der die Saarstraße aus Richtung Schierstein in Richtung Innenstadt befuhr. Der 22-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch im Linienbus wurde eine Person leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung wurde für die Unfallaufnahme für etwa 45 Minuten voll gesperrt, was einen starken Rückstau verursachte, der auch die BAB 643 betraf. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

