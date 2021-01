Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zollkontrollen enden mit Untersuchungshaft

Aachen (ots)

Im Rahmen der Überwachung des Grenzverkehrs aus den Niederlanden und Belgien beschlagnahmten Beamte des Hauptzollamts Aachen an zwei Tagen über 200 Gramm Heroin. Gegen zwei Personen wurden Haftbefehle erlassen.

Die Fahrt eines aus Landgraaf einreisenden Taxis endete mit der vorläufigen Festnahme der beiden Insassen in Übach-Palenberg, da in dem Fahrzeug 100 Gramm Heroin durch die Beamten entdeckt wurden. Die beiden Beschuldigten und das Rauschgift wurden dem Zollfahndungsamt Essen übergeben. Ein Beschuldigter wurde nach kurzer Zeit wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen den anderen wurde ein Haftbefehl erlassen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

In Herzogenrath wurde ein aus den Niederlanden kommender Fußgänger durch die Zöllner kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann über 100 Gramm Heroin und eine geringe Menge Kokain bei sich trug. Daraufhin wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und der Zollfahndung übergeben. Aufgrund der hohen Rauschgiftmenge wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt überstellt, da gegen ihn ein Haftbefehl erlassen wurde.

