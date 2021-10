Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person zwischen Traktor und Pkw

17091 Wildberg (ots)

Am heutigen Morgen, den 21.10.2021, kam es gegen 06:45 Uhr auf der Kreisstraße 67 zwischen Fouquettin und Wildberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw VW Golf. Hierbei zog der Traktor einen Anhänger in Richtung Fouquettin, der VW befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als sich beide Fahrzeuge im Gegenverkehr passierten, stieß der Pkw aus noch ungeklärter Ursache mit einer Achse des Anhängers zusammen. In der weiteren Folge kam der Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß wurde der 19-jährige Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zum Gesundheitszustand liegen keine Erkenntnisse vor. In Lebensgefahr befindet sich der 19-Jährige jedoch glücklicherweise nicht. Der 54-jährige Fahrer des Traktors blieb unverletzt.

In Folge des Unfalls war der Golf nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der Anhänger war nicht mehr verkehrssicher und musste entladen werden. Hierzu und für die Verkehrsunfallaufnahme durch die Beamten des Verkehrs- und Autobahnpolizeireviers Altentreptow musste die Straße bis circa 12 Uhr vollgesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 5.000 Euro geschätzt. Anhaltspunkte für eine Verkehrsstraftat lagen den Beamten nicht vor.

