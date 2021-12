Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach-Schnellingen - Albernheit führt zu Strafverfahren

Haslach-Schnellingen (ots)

Ein Zeuge meldete den Beamten des Polizeireviers Haslach am Samstagmorgen, dass mehrere Männer einen aufgestellten Weihnachtsbaum mithilfe eines Fahrzeugs und einem Seil aus der Verankerung gerissen und danach weggezogen hätten. Die hinzugerufenen Ordnungshüter konnten bei ihrem Eintreffen gegen 5 Uhr drei alkoholisierte Heranwachsende am Tatort feststellen, welche zunächst angaben, von nichts zu wissen. Als wenig später ein Fahrzeug, an dessen Anhängerkupplung ein Stück Seil befestigt war, in unmittelbar Tatortnähe angehalten werden konnte, war der Fall klar. Die Männer Anfang 20 hatten offenbar den Stamm des zirka acht Meter hohen Weihnachtsbaums an das Fahrzeug gebunden und diesen etwa einen Kilometer weit durch die Straßen gezogen, bis das Seil abriss.

Da der mit Lichtern verzierte Weihnachtsbaum hierbei derart zerstört wurde, dass er keine ausreichende weihnachtliche Stimmung mehr verbreiten kann, wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die Männer eingeleitet. Zudem gelang der Fahrer des "Tatfahrzeugs" zur Anzeige, da er bei seiner frühmorgendlichen Tour den Promillegrenzwert von 0,5 überschritten haben dürfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell