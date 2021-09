Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 16:30 Uhr in eine Obergeschosswohnung in der Richard-Wagner-Straße ein und entwendeten dort mehrere Wertgegenstände. Die Täter gelangten über die Haupteingangstür in das Mehrfamilienhaus und hebelten anschließend die Wohnungstür der betroffenen Eigentümer auf. Aus der Wohnung stahlen die Täter eine wertvolle Herrenuhr und hochwertige Schuhe. Der Schaden der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Durch die Kriminalpolizei wurden vor Ort Spuren gesichert. Diese werden nun im Laufe der weiteren Ermittlungen ausgewertet. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt (Tel.: 0621/174-3310) in Verbindung zu setzen.

