Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Täter verursachen durch besondere Betrugsmasche hohen finanziellen Schaden

Leimen-St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entlockte einer über 70-Jährigen am Montagmorgen durch eine Betrugsmasche am Telefon ihre Kontodaten und erbeutete dadurch fast 100.000 Euro. Der Täter gab sich als Bankmitarbeiter aus und erklärte der Frau, man müsse das Sicherheitssystem der Kreditkarte umstellen. Danach übersandte er ihr eine E-Mail mit einem QR-Code. Über den QR-Code wurde die Frau auf eine nachgeahmte Internetseite der Bank weitergeleitet. Dort meldete sich die Frau an. Der Täter erhielt kurz darauf vollen Zugriff auf mehrere Konten der Dame. Am nächsten Tag stellte die Frau fest, dass der Unbekannte mehrere unberechtigte Überweisungen in fast 6-stelliger Höhe auf diverse Onlinekonten vorgenommen hatte. Die Kriminalpolizei in Heidelberg hat nun die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen. Im Zusammenhang mit Betrugsdelikten können nachfolgende Verhaltenstipps schützen:

- Prüfen Sie kritisch den Absender von E-Mails. Geben Sie keine sensiblen Daten (wie z.B. Zugangsdaten) auf Internetseiten ein, welche sie über Links oder QR-Codes in E-Mails aufgerufen haben. Kontaktieren Sie im Zweifel ihren Ansprechpartner bei der Bank. - Geben Sie am Telefon oder per Mail auf keinen Fall private Daten z.B. Informationen zu ihren finanziellen Verhältnissen, Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Weitere Informationen und Verhaltenshinweise zu diversen Betrugsmaschen sind unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug abrufbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell