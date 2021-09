Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L723

Wiesloch

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit

L723 / Wiesloch / Rauenberg (ots)

Am Dienstag gegen 14:51 Uhr befuhr eine 67-Jährige mit ihrem Skoda die L723 von Rauenberg kommend in Richtung Wiesloch. Auf Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg musste die 67-Jährige aufgrund einer rot anzeigenden Ampel abbremsen und verkehrsbedingt halten. Eine hinter ihr fahrende 39-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr in der Folge mit ihrem Mazda auf den Skoda auf. Beide Frauen blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand hingegen Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 5500 Euro.

