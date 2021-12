Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zell-Weierbach - Mutmaßlicher Fahrraddieb in Falle getappt - Eigentümer gesucht

Offenburg (ots)

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Fahrraddieb sind die Beamten des Haus des Jugendrechts auf der Suche nach dem Eigentümer/Eigentümerin eines braunen/bordeauxfarbenen Herrenfahrrads der Marke "Steppenwolf". Der Eigner des Velos oder wer Hinweise zu dessen Identität geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200.

Ursprungsmeldung vom 8. November 2021, 10:37 Uhr

Offenburg, Zell-Weierbach - Mutmaßlicher Fahrraddieb in Falle getappt

Offenburg Ein zunächst unbekannter Dieb hat in der Nacht zum Sonntag zwei Fahrräder, die an einem Eingang eines Hauses in der Straße "Winkel" abgestellt waren, entwendet. Der Fahrradeigentümer erstatte Anzeige und begann anschließend selbst mit den Ermittlungen. Der Bestohlene wurde auf einer Internetplattform auf eines seiner Räder aufmerksam und vereinbarte mit dem Anbieter einen Termin zum Kauf. Mit Hilfe von hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Offenburg schnappte die Falle zu und der Langfinger konnte vorläufig festgenommen werden. Nach einer weiteren Recherche konnte auch das zweite Velo im Internet entdeckt werden. Hiernach gestand der 19-Jährige, mutmaßliche Dieb, auch das andere Zweirad gestohlen zu haben. Der Heranwachsende zeigte den Polizisten das Versteck des zweiten Drahtesels, muss sich aber dennoch wegen Diebstahls verantworten.

