Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein Unfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straßburger Straße dürfte zu einem Sachschaden von rund 21.000 Euro geführt haben. Nach derzeitigem Stand kam es kurz nach 23 Uhr zu einer Kollision zwischen einer 33-jährigen VW-Fahrerin und einem 61-jährigen Daimler-Benz-Fahrer. Infolge des Zusammenstoßes wurde der VW auf ein am Straßenrand geparktes Auto geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme machten die Unfallbeteiligten gegenüber den Beamten des Polizeireviers Offenburg widersprüchliche Angaben. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781/212200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

