Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet

Forbach (ots)

Die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Mittwochabend am Bahnhof in der Schifferstraße sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Gaggenau. Nach ersten Erkenntnissen wurden Gäste einer naheliegenden Gaststätte gegen 21:20 Uhr auf einen schreienden, stark alkoholisierten 18-Jähriger im Gleisbereich aufmerksam und gingen anschließend auf diesen zu. Der Heranwachsende soll diese daraufhin mit einem Taschenmesser bedroht haben. Bis zum Eintreffen der verständigten Polizei, gelang es den Gästen, dem jungen Mann das Messer abzunehmen und ihn festzuhalten. Ob hierbei jemand verletzt wurde, wird noch ermittelt. /ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell