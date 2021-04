Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/ Steinheim an der Murr: Zeugen zu Unfall auf der Autobahn gesucht

Am Freitag kam es gegen 10 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (A81) in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim, etwa auf Höhe von Steinheim an der Murr, zu einem Unfall auf dem linken Fahrstreifen. Da die Beteiligten zum Unfallhergang voneinander abweichende Angaben machen, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Zeugen.

Dem bisherigen Erkenntnisstand nach fuhr ein 65-jähriger Skoda-Fahrer auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Ihm folgte ein 35-jähriger BMW-Fahrer, der aus bislang nicht geklärter Ursache mit dem Heck des 65-Jährigen zusammenstieß. Der Skoda kam nach der Kollision ins Schleudern und auf dem Standstreifen zum Stillstand.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden summieren sich auf insgesamt etwa 11.000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Mundelsheim mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften, sowie die Autobahnmeisterei mit einem Fahrzeug und zwei Mitarbeitern eingesetzt.

Den Angaben des 35-Jährigen nach habe der 65-Jährige unmittelbar vor ihm zu einem Überholvorgang ausgeschert und dabei vom mittleren auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Der 65-Jährige erklärte dagegen, dass er bereits auf dem linken Fahrstreifen gefahren sei, als der nachfolgende BMW-Fahrer von hinten Lichthupe gegeben und zu schwach abgebremst habe.

Die Verkehrspolizeiinspektion sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverlauf machen können. Diese können sich unter Tel. 0711 6869 0 melden.

