Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake, Residenzstraße Brand in einem Geräteschuppen, mit zwei Verletzten.

Lippe (ots)

(AL) Ein 53-jähriger Lemgoer schraubte am Samstag, 20.11.21, gegen 18 Uhr an seinem Motorrad und ließ Benzin aus dem Tank ab. Dieses entzündete sich an einem in der Nähe stehenden Gasofen. Zwei Lemgoer, 64 und 28 Jahre alt, halfen beim Löschen des Brandes und verletzten sich leicht. Die Höhe des Sachschadens ist bisher unbekannt.

