Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Hinweise auf flüchtigen Opel erbeten.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits von einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag (5./6. November 2021) ereignet hatte. Zur Erinnerung: Ein bislang Unbekannter fuhr gegen einen in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 38 geparkten VW Golf und anschließend davon. Der Wagen wurde an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 6000 Euro. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Opel des Typs "Corsa C" oder "Combo C" der Baujahre 2002/2003 handeln müsste. Dieser Opel müsste nach dem 6. November über einen nicht unerheblichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite verfügt haben. Wer Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell