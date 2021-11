Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unfallflucht im Rosental.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (17.11.2021) parkte die Eigentümerin eines VW T-Roc ihren Wagen auf einem Behindertenparkplatz unmittelbar vor dem Gebäude der Stadtwerke im Rosental. Zwischen zirka 10:00 und 12:30 Uhr beschädigte der Fahrer oder die Fahrerin eines bislang unbekannten Fahrzeuges den Kotflügel des VWs und fuhr anschließend davon. Der Schaden an dem geparkten Wagen beträgt etwa 2.000 Euro. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Verkehrskommissariat.

