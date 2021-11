Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher dringen zur Tageszeit ein.

Lippe (ots)

Zwischen etwa 7:00 und 19:30 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher am Donnerstag (18.11.2021) in ein Einfamilienhaus in der Johannastraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte unter 05231/6090 dem Kriminalkommissariat 2 mit.

