Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Gasflaschen gestohlen.

Lippe (ots)

Von Montag auf Dienstag (15./16.11.2021) stahlen Unbekannte Propangasflaschen vom Gelände eines Verbrauchermarkts in der Bruchstraße. Die Täter brachen einen Käfig auf, in dem die Flaschen standen. Acht graue Flaschen im Gesamtwert von etwa 560 Euro wurden gestohlen. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell