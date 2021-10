Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Hornbach-Parkplatz

Trier (ots)

Am Samstag, den 09.10.2021, zwischen 16:30 und 17:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Hornbach-Baumarktes in Trier-West. Ein unbekannter Täter hat beim Ausparken ein anderes Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der Unfall hat sich in einer der Parklücken im unmittelbaren Bereich zwischen der Einfahrt und dem Essenswagen ereignet. Gesucht werden Zeugen die Angaben zum Täter und/oder Täterfahrzeug machen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell