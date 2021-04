Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Dieblich (ots)

Am 30.04.2021 gegen 08.00 Uhr kam es in Dieblich, Kegelbahnstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 13-jähriger Junge, der die Kegelbahnstraße aus Richtung Klausenstraße kommend befuhr, wurde von einem grünen PKW, näheres nicht bekannt, von hinten angefahren. Der Junge verlor die Kontrolle über sein Mountain-Bike und stürzte. Dabei verletzte er sich am Knie. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt ungerührt fort, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiwache Brodenbach unter der Telefonnummer 02605 98021510 zu wenden.

