Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall in Kreisverkehr

Offenburg (ots)

Nach einem Unfall am Mittwochabend am Messekreisel in der Hauptstraße ist ein Sachschaden von rund 13.000 Euro zu beklagen. Ein 29-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer fuhr gegen 19:43 Uhr von der Schutterwälder Straße kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Seat-Fahrers. Durch die Kollision verletzte sich der Beifahrer des Seat leicht und wurde mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

