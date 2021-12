Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, L98 -Verkehrsunfall nach Fehler beim Wenden

Schutterwald, L98 (ots)

Ein 30-jähriger VW-Fahrer hat am Dienstagmorgen kurz vor 5 Uhr auf der L98 durch ein mutmaßlich verbotenes Wendemanöver einen Verkehrsunfall verursacht. Der Autofahrer ließ zunächst einen Mitfahrer an einer Bushaltestelle auf Höhe der Abfahrt Schutterwald einsteigen, um im Anschluss trotz durchgezogener Linie zu wenden. Dabei übersah er offenbar einen 61-Jährigen, der mit seinem Lkw die Landstraße von Offenburg in Richtung Kehl befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden der 30-Jährige und sein 34 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt. Sie wurden vor Ort von dem hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

