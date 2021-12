Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Fußgängerin von Auto erfasst

Gernsbach, Scheuern (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin am Mittwochmittag nach einer Kollision mit einer Autofahrerin davongetragen und musste mit einem Rettungswagen in ein Rastatter Krankenhaus gebracht werden. Eine Peugeot-Lenkerin befuhr hierbei kurz vor 12:30 Uhr die Kelterstraße in Richtung Scheuerner Straße und wollte weiter in die Bergkopfstraße fahren. Nachdem sie die Scheuerner Straße überquert hatte, erfasste sie mit der Fahrzeugfront die Seniorin, die ihrerseits die Bergkopfstraße zu Fuß etwa zur Hälfte passiert hatte. Ein erkennbarer Sachschaden konnte von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden nicht registriert werden.

/wo

