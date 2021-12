Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Fensterscheibe eingeschlagen, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Am Mittwoch wurde den Beamten des Polizeireviers Gaggenau eine beschädigte Fensterscheibe eines Testzentrums in der Straße "Salmengasse" gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Scheibe im Zeitraum zwischen Dienstag, kurz nach Mitternacht und Mittwochmorgen, gegen 7:30 Uhr von bisher Unbekannten mit einer Bodenplatte eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen. /jp

