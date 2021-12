Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein bislang Unbekannter hat sich am Dienstag zwischen 14:50 Uhr und 18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Lortzingstraße verschafft. Der Einbrecher konnte hierbei Schmuck, Bargeld sowie diverse Dokumente erbeuten. Der Sachschaden an der aufgehebelten Tür dürfte im Bereich von etwa 1.000 Euro liegen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

Die Polizei rät:

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell