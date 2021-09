Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte beschädigten Garagentor

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 11:45 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein Tiefgaragentor am Leonardo- Da- Vinci- Platz in Böblingen. Am Garagentor konnte eine Eindellung festgestellt werden, welche vermutlich durch starkes Dagegentreten entstanden ist. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 bis 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

