Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Bei Diebstahl aus Drogeriemarkt ertappt

Baden-Baden (ots)

Zu einem Diebstahl eines Kosmetikartikels im Wert von 1,45 Euro kam es am Dienstagabend in einem Drogeriemarkt in der Gernsbacher Straße. Eine 50-Jährige konnte von einem aufmerksamen Ladendetektiv dabei ertappt werden, wie sie den Kosmetik-Artikel aus der Auslage nahm und ihn in ihrer Manteltasche verstaute, ohne für den Artikel im Anschluss zu bezahlen. Nach Passieren des Kassenbereichs wurde sie auf den Diebstahl angesprochen und die Polizei alarmiert. Neben einer Strafanzeige erwartet sie nun ein mehrjähriges Hausverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell