POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Hildesheim

Hildesheim (ots)

BOCKENEM - (jpm) Auf der L 493, zwischen den Ortschaften Henneckenrode und Nette, ereignete sich am späten Nachmittag des gestrigen Tages (07.06.2021), gegen 17:20 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Porsche Cayenne kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Der Fahrer wurde schwerstverletzt. Sein Beifahrer wurde bei dem Unfall getötet.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der 41-jährige Porschefahrer aus dem Landkreis Holzminden mit seinem 31-jährigen Beifahrer aus der Region Hannover die L 493 aus Henneckenrode kommend in Richtung Nette. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenbaum, drehte sich vermutlich, kollidierte mit einem weiteren Baum und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen.

Der Beifahrer verstarb infolge des Unfallgeschehens. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen verbrachte den 41-jährigen anschließend in ein Hildesheimer Krankenhaus.

An dem Porsche entstand Totalschaden. Der Motorblock wurde durch die Wucht des Aufpralls herausgerissen und fing an zu brennen. Durch das Feuer wurde auch der Böschungsbereich in Mitleidenschaft gezogen.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ordnete die Beschlagnahme des Porsche sowie die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen am Einsatzort an.

Neben mehreren Fahrzeugen der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, der Rettungshubschrauber "Christoph 30", ehrenamtliche Retter der Freiwilligen Feuerwehren aus Nette und Bockenem, die untere Wasserbehörde, die Straßenmeisterei Bockenem sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr Hildesheim eingesetzt. Letztere suchten die Unfallstelle mittels Wärmebildkamera ab, nachdem im Unfallfahrzeug ein Kindersitz aufgefunden wurde und zunächst nicht auszuschließen war, dass sich außer den beiden Männern ein Kind in dem Porsche befunden haben konnte. Dieser Verdacht bestätigte sich nicht.

Die L 493 war für die Unfallaufnahme und anschließende Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 02:00 Uhr morgens gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können bzw. denen der Porsche womöglich bereits vor dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich dringend bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter 05063/901-0 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei den Fahrer eines Fahrzeuges mit einer Aufschrift der Fa. "Dallmayr". Hierbei könnte es sich einen wichtigen Zeugen handeln.

