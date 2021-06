Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in Gronau (Leine) - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

(wol) In der Nacht vom 06.06.2021 auf den 07.06.2021 beschädigten bisher unbekannte Täter ein Werbe-Schild des Eichsfelder Hofes in Gronau in der Breiten Straße. Bürgerinnen und Bürger, welche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten diese dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer: 05068 93030 mitzuteilen.

